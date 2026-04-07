Königsplatz Augsburg: Auseinandersetzung mit Glasflasche und alkoholisierten Beteiligten

In der Nacht zum Dienstag, dem 7. April 2026, kam es auf dem Königsplatz in Augsburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auseinandersetzung zwischen 41-Jährigem und 25-Jähriger

Gegen 1:00 Uhr gerieten ein 41-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau in einen körperlichen Konflikt. Während des Streits trat ein noch unbekannter Täter auf den am Boden liegenden Mann ein. Zusätzlich attackierte ein 20-Jähriger den 41-Jährigen mit einer Glasflasche, sodass dieser leicht verletzt wurde. Eine stationäre Behandlung lehnte das Opfer ab.

Hoher Alkoholpegel bei Beteiligten festgestellt

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 41-Jährige knapp 1,5 Promille und die 25-Jährige über 2,5 Promille Alkohol im Blut hatten. Der 20-jährige Angreifer wies einen Promillewert von 0,7 auf.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei Augsburg untersucht den Vorfall und bittet um Hinweise. Der 41-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit, die 25-Jährige die deutsche und der 20-Jährige die afghanische. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.