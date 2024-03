Gegen 16:00 Uhr befuhr die Frau mit ihrer Triumph die B312 von Erlenmoos kommend in Richtung Edenbachen (Landkreis Biberach). In einer ansteigenden Linkskurve überholte sie den vor ihr fahrenden Volvo eines 23-Jährigen. Dabei übersah die 29-Jährige die ordnungsgemäß entgegenkommende 84-Jährige.

Diese versuchte noch, mit ihrem Ford nach rechts auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Motorradfahrerin wurde erfasst und in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die 84-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad sowie dem entgegenkommenden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 3.000 Euro. An dem überholten Pkw sowie einem weiteren unbeteiligten Pkw entstand Sachschaden durch umherfliegende Fahrzeugteile in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B312 bis 18:45 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Ochsenhausen und Erlenmoos waren mit einem Großaufgebot vor Ort.