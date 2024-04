Bei einem Unfall bei Westenhausen sind drei Fahrzeuge kollidiert und drei Menschen verletzt worden. Zunächst missachtete ein schwarzer Ford Focus aus Westenhausen kommen die Vorfahrt eines auf der Staatsstraße 2335 fahrenden weißen Audis. In Folge der Kollision wurde dann noch ein drittes Fahrzeug, ein unbeteilligter dunkelblauer Audi, mit in den Unfall verwickelt.

Drei Personen wurden mittelschwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht, einer davon per Rettunsghubschrauber. Die Wucht des Aufpralls hinterließ schwere Schäden an den Autos: Der Fahrer des Fords musste von der Feuerwehr durch eine große Seitenöffnung aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beim unfallunbeteililgten blauen Audi wurde das Vorderrad abgerissen.