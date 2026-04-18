Kubicki will FDP wieder über zehn Prozent führen
Politik & Wirtschaft
2 Min.Lesezeit

Kubicki will FDP wieder über zehn Prozent führen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki strebt im Fall seiner Wahl zum Parteichef wieder Wahlergebnisse über zehn Prozent der Stimmen an. “Zunächst schwebt mir vor, die FDP nach einem Jahr bitterböser Bedeutungslosigkeit wieder in die Nähe von fünf Prozent zu heben”, sagte Kubicki der “Welt am Sonntag”.

Bild von Wolfgang Kubicki auf FDP-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Momentan lege die Partei in den Umfragen bereits leicht zu, das sei aber “noch kein Kubicki-Effekt. Der Kubicki-Effekt beginnt bei sechs Prozent. Dann ist die Hürde überwunden.” Sein Anspruch gehe aber darüber hinaus. Bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 habe die FDP 10,7 und 11,4 Prozent geholt, so Kubicki: “Ein Anspruch darunter ist für einen Kampfsportler wie mich kein wirklicher Anspruch.”

Kubicki kandidiert auf dem Parteitag Ende Mai für zunächst ein Jahr als neuer Vorsitzender. “Und am Ende dieses Jahres wird sich zeigen, ob es gelungen ist, die FDP aus der Bedeutungslosigkeit herauszuführen”, sagte der 74-Jährige. “Wenn wir im Mai nächsten Jahres in Umfragen immer noch bei zwei Prozent stehen, dann kann auch Wolfgang Kubicki nicht mehr helfen.”

Insgesamt sehe er sich nicht als Zukunft der FDP: “Aber ich will, dass die Partei eine Zukunft hat.” Seinen Konkurrenten um den Parteivorsitz, Henning Höne, hält Kubicki für nicht ausreichend bekannt, um die FDP wieder auf Kurs zu bringen. “Wenn ich glauben würde, dass mein Gegenkandidat Henning Höne genauso schnell in der Lage wäre wie ich, die FDP auf Bundesebene wieder präsent zu machen, dann würde ich sagen: Mach es. Aber sein Bekanntheitsgrad ist noch nicht ausreichend. Das braucht auch Zeit”, sagte Kubicki.

Im Fall seiner Wahl werde er Höne vorschlagen, als sein Stellvertreter zu arbeiten. Das Problem der FDP sei es, “dass die Menschen die Partei seit über einem Jahr gar nicht mehr wahrnehmen. Wahrnehmbarkeit ist aber die erste Voraussetzung dafür, dass man Menschen überhaupt erreichen kann.”

Kubicki strebt weiterhin an, externe Persönlichkeiten für die Partei zu gewinnen. “Ich bin mit einigen auch schon in Gesprächen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen”, so der Parteivize. “Aber wir leiden wie jede politische Partei nicht unter zu viel Kompetenz.”

Mit der AfD will er diskutieren, aber nicht zusammenarbeiten. “Ich bin für eine harte politische Abgrenzung zur AfD, aber nicht für eine Ausgrenzung”, so der Schleswig-Holsteiner. “Wir machen die AfD doch nicht kleiner, indem wir erklären, sie sei böse und rechtsradikal und man müsse sich mit ihren Argumenten gar nicht befassen. Ich muss mich vor der AfD nicht verstecken. Ich lasse mich von denen nicht beeindrucken. Ich weiche keiner Diskussion aus und setze mich mit der AfD in der Sache auseinander. Austritt aus der EU, Abschaffung des Euro, Abzug der US-Armee aus Deutschland – die AfD ist in vielen Punkten schlicht irre und deshalb überhaupt nicht koalitionsfähig.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Trotz Trauer um Manninger – FC Augsburg muss sich auf Spiel in Leverkusen fokussieren

0
Beim FC Augsburg stand vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen nicht der Fußball im Fokus. Verein, Fans und Verantwortliche trauern um den früheren Torhüter Alexander Manninger, der im Alter von 48 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Nachricht löste weit über Augsburg hinaus große Bestürzung aus. Heute geht es dennoch um wichtige Punkte in der Bundesliga.
News

FC Augsburg stellt das Spiel auf den Kopf – Rieder-Doppelpack sichert zweiten Saisonsieg gegen Leverkusen

0
Der FC Augsburg konnte auch das zweite Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison für sich entscheiden. Gegen starke Rheinländer sicherte sich der FCA durch einen Elfmetertreffer von Rieder in der Nachspielzeit und dank eines herausragenden Torhüters Finn Dahmen drei wichtige Punkte. Der Klassenerhalt dürfte nun nur noch rechnerisch in Gefahr bestehen.
Newsletter

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...