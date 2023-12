LKW-Unfall in Passau: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sehr betroffen

„Dieser schreckliche Verkehrsunfall, der mindestens zwei Menschenleben gekostet hat, macht mich sehr betroffen. Meine besondere Anteilnahme gilt den Angehörigen“, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu dem mit einem LKW verursachten Unglück am Vormittag in der Bahnhofstraße in Passau. Dort kam der Unfallverursacher aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr an die Terrassenwand eines Lokals. Eine Mutter mit einem Kind kamen ums Leben, zwei Frauen und ein Mann wurden schwer verletzt.









Herrmann: „Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen derzeit den genauen Unfallhergang und die Unfallursache. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Attentat oder einen politisch motivierten Hintergrund.“ Geprüft werde insbesondere, ob es sich um einen Fahrfehler oder ein technisches Problem am LKW gehandelt habe.