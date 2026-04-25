Lottozahlen vom Samstag (25.04.2026)
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Lottozahlen vom Samstag (25.04.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 6, 12, 15, 20, 35, 49, die Superzahl ist die 9. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 8864152. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 473545 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen in dieser Woche 25 Millionen Euro, nachdem er acht Mal in Folge nicht geknackt wurde.

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