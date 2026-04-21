Mann greift Rettungswagen an: Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in Augsburg
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Mann greift Rettungswagen an: Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in Augsburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Augsburger Innenstadt. Ein 34-jähriger Mann brachte absichtlich einen fahrenden Rettungswagen in der Bahnhofstraße zum Stillstand und löste damit einen Einsatz der Polizei aus.

Angriff auf Rettungssanitäterin

Der Mann schlug auf die Motorhaube des Rettungswagens und rief, er benötige Hilfe. In einem aggressiven Handeln öffnete er die Fahrertür, attackierte die 23-jährige Rettungssanitäterin und versuchte, sie aus dem Fahrzeug zu ziehen. Darüber hinaus griff er ins Lenkrad, um in das Führerhaus des Rettungswagens zu gelangen.

Flucht und Festnahme

Ein 47-jähriger Notfallsanitäter kam der Kollegin zur Hilfe, woraufhin der Angreifer die Flucht ergriff. Eine Verfolgung durch einen weiteren Rettungssanitäter blieb erfolglos. Doch zwei Stunden später konnten Polizeikräfte den Mann in der Holzbachstraße/Ackermannstraße ausfindig machen und stellen.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung aufgenommen. Der 34-jährige Tatverdächtige ist deutscher Staatsbürger.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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