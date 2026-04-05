Mindestens zwei Personen bei Flensburg von Baum erschlagen
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Mindestens zwei Personen bei Flensburg von Baum erschlagen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In Satrup bei Flensburg ist am Ostersonntag ein großer Baum umgestürzt und hat mehrere Personen getroffen. Wie die „Bild“ berichtet, sollen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Eine Frau und ein Kleinkind wurden demnach lebensgefährlich verletzt und unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht.

Rettungsdienst (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Unglück ereignete sich gegen 11 Uhr in einem bewaldeten Gebiet. Augenzeugen zufolge sollen rund um den Unfallort bunte Ostereier verteilt gewesen sein, was darauf hindeutet, dass der Baum während der Suche nach Ostereiern umkippte. In der Nähe stand der Bus einer Kindereinrichtung.

Die genaue Ursache des Unglücks wird noch untersucht.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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