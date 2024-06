Mitsingen und feiern erwünscht | Stimmungskanone Hermes House Band eröffnet die Augsburger Sommernächte

Die Hermes House Band in diesem Jahr die Augsburger Sommernächte offiziell eröffnen wird. Passend zur EM-Partystimmung im Land wird die niederländische Band für die richtige Stimmung am Eröffnungsdonnerstag sorgen.

Ob bei der Silvesternacht am Brandenburger Tor in Berlin, bei großen Public Viewings während der kommenden EM oder bei Festivals in der Schweiz, Frankreich, Österreich, Belgien, Dänemark und natürlich in Deutschland: Wo Party gemacht wird, sorgt die Hermes House Band für Stimmung. Wenn die holländische Popgruppe die Bühne betritt, wird aus vollem Herzen mitgesungen. Die Besucherinnen und Besucher der Augsburger Sommernächte erwartet zum Auftakt am Donnerstag auf der Stadtsommerbühne am

Ulrichsplatz eine unglaubliche Live-Performance mit globalen Hits wie „Country Roads“, „Que Sera, Sera“ und „I Will Survive“.

Mit über einer Million monatlicher Hörerinnen und Hörer auf Spotify und 30 Jahren Welttournee mit einigen der bekanntesten Partysongs aller Zeiten kann man sicher sagen,

dass die Hermes House Band bereit ist, mit der Stadt die Sommernächte zu feiern.

Die Vorbereitungen für die Sommernächte laufen auf Hochtouren. Nähere Details und Infos

zum Event folgen.

Die Augsburger Sommernächte laden vom 27. bis 29. Juni wieder in die Augsburger

Innenstadt zum Flanieren, Feiern und Freunde treffen ein. Kulturell und gastronomisch wird

auch dieses Jahr einiges geboten: Auf 16 Bühnen werden von über 90 Bands, DJs und

Künstlerinnen und Künstlern, alle Musikrichtungen von Rock, Pop, Folk und Jazz bis hin zu

HipHop oder Afro live gespielt. Knapp 100 hauptsächlich regionale Gastronominnen und

Gastronomen sorgen mit Falafel über süße Waffeln bis hin zur Currywurst und Bowl bei den

Augsburger Sommernächten für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot