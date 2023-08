München | Wespenentfernung ging gewaltig schief

Der Versuch, die Wespen selbst aus einem Rollokasten zu bekommen, hat am Samstag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Diesmal ging es noch glimpflich aus.

Der Bewohner eines Reihenhauses in der Paosostrasse in München bemerkte ein Wespennest in seinem Rollokasten. Um die Tiere zu beseitigen, wählte er leider die falschen Mittel. Zuerst sprühte er Schaumfestiger in den Kasten und entzündete diesen im Anschluss.

Da es zu einer deutlichen Rauchentwicklung im Gebäude kam, wählte er dann doch

den Notruf der Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte er

zumindest die Flammen weitestgehend gelöscht. Zur Kontrolle öffneten die

Einsatzkräfte den Rollokasten im Innenbereich der Wohnung und führten weitere

Nachlöscharbeiten durch. Sämtliches Brandgut wurde dabei entfernt. Die Wohnung

wurde belüftet. Wie hoch der entstandene Schaden am Rollokasten ist, kann von

der Feuerwehr nicht gesagt werden. Nach einer intensiven Aufklärung verließen

die Einsatzkräfte wieder die Einsatzstelle.

Die Feuerwehr weist nochmals daraufhin, dass diese Tiere unter Artenschutz

stehen und von entfernt werden müssen. Informationen hierzu finden sie auf der

Internetseite der Stadt München unter folgendem Link:

Das Ausbrennen von Wespennestern kann zu gefährlichen Bränden mit hohen Sachschäden und Verletzungen führen!