Ein 10-järhiger Bub aus Neuburg ist Dienstagvormittag (05.12.2023) in Heinrichsheim aus einem fahrenden Bus gefallen, nachdem sich eine Tür öffnete.

Gegen 8 Uhr war ein 60-jähriger Busfahrer aus Neuburg mit dem vollbesetzten Schulbus auf der Schulstraße in Richtung Am Bachholz unterwegs. Dabei öffnete sich aus bislang unbekannter Ursache eine hintere Türe. Der 10-Jährige rutschte dabei aus und fiel aus dem Bus. Dabei zog er sich Verletzungen an linken Arm zu. Ein Rettungswagen brachte den Schüler in die Klinik Neuburg. Der 60-Jährige wurde durch Businsassen auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Weitere Schüler wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kann ein technischer Defekt an der Türe ausgeschlossen werden. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen.