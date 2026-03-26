Nürnberg: 27-Jähriger nach Messerangriff auf Spaziergänger festgenommen

Mittwochnacht (25.03.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Marienberg zu einem versuchten Tötungsdelikt, als ein zunächst unbekannter Täter zwei Personen mit einem Messer angriff und verletzte. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde in Tatortnähe festgenommen.

Angriff beim abendlichen Spaziergang

Gegen 21:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem der Vorfall in der Hugo-Junkers-Straße geschehen war. Die beiden Verletzten, ein 40-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau, beide deutscher Herkunft, waren mit ihrem Hund unterwegs, als sie vom Tatverdächtigen plötzlich angegriffen wurden. Der Angreifer floh zunächst, konnte jedoch von der schnell reagierenden Polizei vorläufig festgenommen werden.

Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht und noch in derselben Nacht nach ärztlicher Behandlung entlassen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken begann umgehend mit den Ermittlungen. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden, während die Mordkommission Nürnberg die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernahm. Nach den bisherigen Erkenntnissen gab es keine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und den Opfern.

Haftantrag gegen Tatverdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 27-Jährigen. Er wird heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über das weitere Vorgehen entscheiden wird. Die Hintergründe der Tat bleiben weiterhin Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc