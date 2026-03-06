Pegnitzer Opfer von Love-Scam: Täterin erschleicht fünfstelligen Betrag über Telegram

Ein Mann aus Pegnitz ist Opfer eines perfiden Love-Scams geworden und hat dabei über mehrere zehntausend Euro verloren. Der Betrug begann Anfang März 2025, als sich eine vermeintliche Frau über den Messenger-Dienst Telegram bei ihm meldete.

Heiratsversprechen mit teuren Folgen

Die angebliche Frau gab vor, den Mann heiraten zu wollen, um zusammen ein Erbe zu realisieren. Für ein persönliches Treffen forderte die unbekannte Täterin Geld von dem Pegnitzer. Zusätzlich trat eine sogenannte „Rechtsanwältin“ in Erscheinung, die in Verbindung mit der Betrügerin stand und weitere Zahlungen für vermeintliche Hochzeits- und Formalitätskosten verlangte.

Finanzieller Schaden durch Gutscheincodes

Über einen Zeitraum von einem Jahr überließ der Geschädigte der Internetbekanntschaft Gutscheincodes im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat inzwischen die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.