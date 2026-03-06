Pegnitzer Opfer von Love-Scam: Täterin erschleicht fünfstelligen Betrag über Telegram
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Pegnitzer Opfer von Love-Scam: Täterin erschleicht fünfstelligen Betrag über Telegram

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein Mann aus Pegnitz ist Opfer eines perfiden Love-Scams geworden und hat dabei über mehrere zehntausend Euro verloren. Der Betrug begann Anfang März 2025, als sich eine vermeintliche Frau über den Messenger-Dienst Telegram bei ihm meldete.

Heiratsversprechen mit teuren Folgen

Die angebliche Frau gab vor, den Mann heiraten zu wollen, um zusammen ein Erbe zu realisieren. Für ein persönliches Treffen forderte die unbekannte Täterin Geld von dem Pegnitzer. Zusätzlich trat eine sogenannte „Rechtsanwältin“ in Erscheinung, die in Verbindung mit der Betrügerin stand und weitere Zahlungen für vermeintliche Hochzeits- und Formalitätskosten verlangte.

Finanzieller Schaden durch Gutscheincodes

Über einen Zeitraum von einem Jahr überließ der Geschädigte der Internetbekanntschaft Gutscheincodes im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat inzwischen die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel