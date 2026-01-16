Politbarometer: SPD legt leicht zu – Kritik an US-Außenpolitik

Im ZDF-Politbarometer kann die SPD leicht zulegen.

Wenn am nächsten Sonntag tatsächlich Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten in der neuesten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 15 Prozent (+1). Die Linke gibt einen Punkt auf zehn Prozent ab.

Die restlichen Parteien zeigen keine Veränderung. Die Union bleibt bei 26 Prozent, die AfD einen Punkt dahinter. Die Grünen kommen weiter auf zwölf Prozent, genauso wie die übrigen Parteien zusammengenommen.

Ein klares Bild zeigt sich derweil bei der Bewertung von US-Interventionen in fremde Länder. Über zwei Drittel sagen im Politbarometer, die EU sollte dagegen Position beziehen, dass die USA in die Politik anderer Länder militärisch eingreifen, um sich wirtschaftliche Ressourcen zu sichern. Bei einem Eingreifen im Iran sind die Befragten dagegen gespalten, je 37 Prozent fänden es gut beziehungsweise schlecht. Das deutet darauf hin, dass die Befragten hier weniger wirtschaftliche Interessen der USA im Vordergrund sehen.