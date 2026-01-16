Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Politbarometer: SPD legt leicht zu – Kritik an US-Außenpolitik

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im ZDF-Politbarometer kann die SPD leicht zulegen.

Bärbel Bas am 15.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Wenn am nächsten Sonntag tatsächlich Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten in der neuesten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 15 Prozent (+1). Die Linke gibt einen Punkt auf zehn Prozent ab.

Die restlichen Parteien zeigen keine Veränderung. Die Union bleibt bei 26 Prozent, die AfD einen Punkt dahinter. Die Grünen kommen weiter auf zwölf Prozent, genauso wie die übrigen Parteien zusammengenommen.

Ein klares Bild zeigt sich derweil bei der Bewertung von US-Interventionen in fremde Länder. Über zwei Drittel sagen im Politbarometer, die EU sollte dagegen Position beziehen, dass die USA in die Politik anderer Länder militärisch eingreifen, um sich wirtschaftliche Ressourcen zu sichern. Bei einem Eingreifen im Iran sind die Befragten dagegen gespalten, je 37 Prozent fänden es gut beziehungsweise schlecht. Das deutet darauf hin, dass die Befragten hier weniger wirtschaftliche Interessen der USA im Vordergrund sehen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel