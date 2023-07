Presse-augsburg.de: gut informiert im Raum Bayerisch-Schwaben 

Das Portal presse-augsburg.de ist ein regional ausgerichtetes Portal, das Leser und Leserinnen mit unterschiedlichsten Informationen über den Großraum Augsburg und Bayerisch-Schwaben versorgt. Sie finden hier lokale Nachrichten zu Sportveranstaltungen, über ansässige Vereine und Unternehmen. Es gibt Kultur-News, Wirtschaftsinformationen und Neues aus der Welt der Unterhaltung. Auf überregionale Schlagzeilen müssen Interessierte dennoch nicht verzichten: Was auf politischer Bühne deutschlandweit und international relevant ist, findet hier ebenfalls Erwähnung.





Erfolgreich gegen Wirtschaftskriminalität

So ist beispielsweise der bundesweite Schaden durch Betrug im Rahmen der Corona-Hilfen beträchtlich. 30.000 Verfahren wegen Betrugsverdacht wurden seit 2020 eingeleitet, was einen enormen Aufwand für die Landeskriminalämter bedeutet. Daher fordert der Deutsche Richterbund mehr Aktivität zur Aufdeckung der kriminellen Machenschaften. Gerade die kleineren Staatsanwaltschaften haben zunehmend personelle Probleme, um die Flut an Wirtschaftsdelikten zu bewältigen. Die Richter und Richterinnen fordern den Bund auf, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die kleineren Gerichte mit besserer IT und mehr Personal auszustatten. Um der steigenden Wirtschaftskriminalität Einhalt zu gebieten, kann auch der Einsatz einer spezialisierten Detektei hilfreich sein.





Detektei Lentz – zeitgemäße Überwachung mit höchster Diskretion



Seit 1995 ist die Detektei Lentz aus Baden-Württemberg als wichtiger strategischer Partner für ihre Kunden im Einsatz. Sie betreut Klienten aus dem In- und Ausland zuverlässig, seriös und mit umfassendem Know-how. Viele der Mitarbeitenden haben jahrelange Auslandserfahrung und sind als Muttersprachler extrem hilfreich. Ob Erbschaftsstreitigkeiten in der Familie oder Wirtschaftskriminalität im großen Stil, die Dienstleistungen der Detektei betreffen alle Lebensbereiche. Im privaten Bereich werden sie beispielsweise benötigt, wenn es um die Untreue des Partners geht oder wenn man vermutet, zu Unrecht Unterhaltszahlungen geleistet zu haben. Ihre Verantwortung gegenüber Kunden und Kundinnen nehmen die Mitarbeitenden der Detektei Lentz sehr ernst. Diskretion ist für sie oberstes Gebot. Zu verdeckten Untersuchung von betriebsinternen Angelegenheiten sind Fachleute vonnöten, die im Vorfeld der polizeilichen Arbeit ermitteln. Sie unterstützen beispielsweise bei der Aufklärung von Diebstählen oder Betrug in Form von Bestechungsversuchen, Unterschlagung und Korruption. Auch im Bereich technischer Abschirmdienst verfügt die Detektei Lentz über hervorragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die speziell für diese Aufgabe ausgebildet wurden. Auf Wunsch realisieren sie auch passiven wie aktiven Abhörschutz. Ob Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeitende, die angesehene Detektei Lentz unterstützt zuverlässig und diskret dabei, finanziellen Schaden von betroffenen Unternehmen abzuwenden. Im Rahmen ihrer verdeckten Ermittlungen sammeln sie Beweise, die später für eine strafrechtliche Verfolgung relevant sind und unterstützt präventiv.





Korruptionsprävention erfordert vernetztes Vorgehen

Das Phänomen Korruption ist nicht neu, es begleitet die Menschheit seit tausenden Jahren. Oft handelt es sich um ein komplexes Kriminalgeschehen mit ganz unterschiedlichen Sachverhalten, die eine hohe Qualifikation der ermittelnden Personen voraussetzt. Korruption wird nicht aus der Welt zu schaffen sein, deshalb sollte das Augenmerk auf Prävention liegen. Denn Bestechung und Unterschlagung sind nur möglich, wenn entsprechende Anreize gegeben sind. Es ist am sinnvollsten, die Möglichkeiten zu Korruption zu erschweren, indem stärkere Repressionen befürchtet werden müssen. Detekteien können bei unternehmensinternen Ermittlungen wirksam unterstützen, noch bevor Behörden eingeschaltet werden. Wichtig ist jedoch, dass keine datenschutzrechtlichen und andere rechtlichen Grundsätze verletzt werden. Wer eine Detektei in Anspruch nehmen möchte, sollte darauf achten, dass sie nach DIN SPEC 33452 zertifiziert ist.