Raddemo in Nürnberg sorgt am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen

Am Freitagnachmittag, den 6. März 2026, wird in Nürnberg eine Raddemonstration abgehalten. Verkehrsteilnehmer müssen zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr mit Behinderungen rechnen.

Route der Raddemo

Die Teilnehmer der Raddemo starten am Richard-Wagner-Platz und fahren über folgende Route: Frauentorgraben, Insel Bahnhofsplatz, Königstraße, Kaiserstraße, Fleischbrücke, Hauptmarkt-Westseite, Rathausplatz bei der Kugelapotheke, Sebalder-Platz, Winklerstraße, Augustinerstraße, Weintraubengasse, Maxplatz, Am Hallertor, Westtorgraben, Spittlertorgraben, Dennerstraße, Am Plärrer, Rothenburger Straße, Frankenschnellweg, An den Rampen, Landgrabenstraße, Tafelfeldstraße, Wiesenstraße, Aufseßplatz, Breitscheidstraße, Bulmannstraße, Peter-Henlein-Straße, Wiesenstraße, Gibitzenhofstraße, Steinbühler Tunnel, Steinbühler Straße, Frauentorgraben und zurück zum Richard-Wagner-Platz.

Verkehrsbehinderungen und Umleitungen

Während der Veranstaltung ist auf der oben genannten Strecke mit Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren zu rechnen. Fahrzeugführer sollten den Bereich möglichst weiträumig umfahren und den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten folgen.