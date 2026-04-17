Rasante Verfolgungsjagd bei Kempten: Fahrer flieht mit 250 km/h vor Polizei auf A7 und B12

Am Morgen des 17. April 2026 sorgte ein grauer SUV auf der A7 für Chaos. Die Polizei stellte das Fahrzeug gegen 10:35 Uhr fest, das von Füssen in Richtung Kempten unterwegs war. Mehrfach überholte das Auto dabei rechts auf der Autobahn.

Halsbrecherische Fahrt über die B12

Die Situation eskalierte weiter, als der SUV-Fahrer sich vor dem Autobahnkreuz Kempten den Anweisungen der Polizei widersetzte und von der A7 auf die B12 in Richtung Kaufbeuren wechselte. Dort überholte der Fahrer regelmäßig trotz Gegenverkehrs mit bis zu 250 km/h, obwohl nur 100 km/h erlaubt waren. Dies zwang entgegenkommende Fahrzeuge zu abruptem Bremsen, um Unfälle zu vermeiden.

Polizei stoppt Flucht im dichten Verkehr

Mehrere Polizeistreifen wurden aktiviert, um das Fahrzeug zu stoppen. Letztendlich gelang es, den SUV im Stau bei der Anschlussstelle Kaufbeuren zu stoppen. Der Fahrer, ein 41-jähriger deutscher Staatsbürger, wurde festgenommen. Die Gründe für seine Flucht sind weiterhin Teil der Ermittlungen und bisher gibt es glücklicherweise keine Meldungen über Verletzte oder Sachschäden.

Zeugen gesucht: Polizei bittet um Mithilfe

Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten und die Staatsanwaltschaft Kempten leiten die Ermittlungen. Es wird wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Fahrzeug und Führerschein wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die auf der A7 oder B12 durch das aggressive Fahrverhalten gefährdet wurden oder stark bremsen mussten. Personen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0831 9909‑2050 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten zu melden.