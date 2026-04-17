Fußgängerin in Schwabing-West bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt
Polizeipräsidium München
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Fußgängerin in Schwabing-West bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 16. April 2026, ereignete sich in Schwabing-West ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter. Eine 24-jährige Münchnerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Vorfall geschah gegen 11:30 Uhr auf der Lothstraße, nahe der Hausnummer 29, als die junge Frau auf dem Radweg in Richtung Dachauer Straße fuhr.

Unfallgeschehen auf dem Fußgängerüberweg

Die 24-Jährige beabsichtigte, die Fahrbahn über einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Sie stieg ordnungsgemäß von ihrem E-Scooter ab und schob ihn über die Straße. Dabei kam es zu einem unglücklichen Missgeschick: Durch den versehentlichen Griff an den Gashebel beschleunigte der E-Scooter plötzlich. Die junge Frau verlor die Kontrolle und stürzte schwer.

Schwere Kopfverletzungen beim Sturz

Bei dem Sturz schlug die 24-Jährige mit dem Kopf gegen einen Bordstein und wurde schwer verletzt. Der Notarzt begleitete sie umgehend in ein Krankenhaus. Der E-Scooter selbst blieb unbeschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei weiter.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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