Donnerstag, Januar 8, 2026
4.7 C
London
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Schnee und Glatteis: Schnieder ruft Bürger zu großer Vorsicht auf

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die Bürger in Anbetracht der aufkommenden Wetterlage zu großer Vorsicht aufgerufen. “Sicherheit geht immer vor und nicht alles ist vorhersehbar, gerade nicht im Bereich des Wetters”, sagte er dem TV-Sender “Welt” am Donnerstag. “Deshalb sage ich: Vorsicht ist immer ein guter Ratgeber.”

Straßenverkehr unter winterlichen Bedingungen in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Schnieder bat darum, bei den zu erwartenden “enormen Schneemengen” und drohendem Glatteis “auf alles zu verzichten, was nicht unbedingt nötig ist”. Grund zur Panik gebe es allerdings auch nicht. “Man sollte es auf der anderen Seite nicht übertreiben, aber ich glaube, die Anzeichen sind schon so, dass es in Bereichen wirklich sehr gefährlich sein kann. Das sollte man wissen und es deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber man sollte eben auch nicht übertrieben reagieren.”

Er habe mit der Autobahn GmbH und der Bahn besprochen, so Schnieder. “Jetzt müssen wir abwarten, was passiert.” Tausende Mitarbeiter seien im Verkehrsbereich im Einsatz, um die Sicherheit so gut wie möglich zu gewährleisten. “Alle Verkehrsträger haben sich darauf vorbereitet, dass es zu enormen Schneemengen, zu Glatteis kommen kann. Im Bereich der Straße sind über 6.000 Straßenwärter unterwegs, bei der Bahn über 14.000 Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass die Bahnhöfe, die Bahnsteige, die die Weichen freigeräumt sind und dass der Verkehr fließen kann”, sagte der CDU-Politiker. “Eines muss man natürlich immer sagen: Wir sind nicht gefeit vor allen Wetterkapriolen. Das muss man einräumen. Also, wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zuhause bleiben.”

