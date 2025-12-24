Schnitzer lehnt Aktivrente ab

Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, kritisiert die Aktivrente, wonach Rentner vom neuen Jahr an 2.000 Euro steuerfrei dazu verdienen dürfen. “Ich erwarte nicht, dass die Aktivrente die Beschäftigung nennenswert erhöhen wird”, sagte Schnitzer der “Rheinischen Post”. Sie werde vor allem zu teuren Mitnahmeeffekten führen. “Rentner, die schon jetzt weiterarbeiten, nehmen sie gerne mit.”

Die Münchner Ökonomin erwartet Klagen gegen die Aktivrente: “Bislang können nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sie nutzen. Aber die Selbständigen werden sicher dagegen klagen.” Schnitzer mahnte: “Wenn die Aktivrente auf Selbstständige ausgeweitet wird, wird es richtig teuer. Viele Selbstständige arbeiten schon jetzt bis ins hohe Alter.”

Die Wirtschaftsweise begrüßt dagegen die geplante Frühstart-Rente, wonach der Staat allen sechs- bis 18-Jährigen zehn Euro pro Monat für ein Depot zahlen will: “Die finde ich tatsächlich gut, damit hat die Regierung einen Vorschlag von uns aufgegriffen.” Schnitzer forderte, die private Vorsorge zur Pflicht zu machen: “Wir sollten weitergehen: Die private Vorsorge sollte verpflichtend werden, damit die Menschen sich früh mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei sollte es eine Widerspruchlösung geben: Man muss aktiv widersprechen, wenn man die Vorsorge nicht will.”