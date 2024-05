Schwere Turbulenzen! Eine Person stirbt – dreißig Verletzte!

Auf einem Flug von London nach Singapur kam es zu einem tragischen Vorfall. Die Boeing 777-300 der Singapore Airlines geriet in ein schweres Gewitter und damit in heftige Turbulenzen bei denen eine Person tödlich verletzt wurde und weitere dreißig Menschen mit Verletzungen behandelt werden mussten. Die Maschine wurde umgehend nach Bangkok geleitet wo man sich derzeit um die Verletzten kümmert und die weiteren Passagiere betreut. An Bord waren 211 Passagiere und 18 Besatzungsmitglieder.