Schweres Bus-Unglück: 21 Tote und mehrere Verletzte bei Venedig: Nach ersten Angaben gibt es mindestens 21 Tote sowie 12 Verletzte. Die Zahlen könnten noch steigen, da noch Personen vermisst werden.









Das schreckliche Unglück ereignete sich am Dienstagabend in der norditalienischen Metropole Venedig. Der Unfall ereignete sich kurz vor zwanzig Uhr auf der Überführung der Verbindungsstraße, die von Mestre nach Marghera und zur Autobahn A4 führt. Wie Augenzeugen berichten, stürzte der Bus etwa zehn Meter in die Tiefe. Er landete zwischen einem Lagerhaus und den Gleisen des Bahnhofs Mestre, wo er Feuer fing. Zahlreiche Krankenwagen und Polizisten eilten zum Unfallort. Vor Kurzem traf auch der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, am Unglücksort ein. Der stellvertretende Ministerpräsident und Infrastrukturminister Matteo Salvini verfolgt die Entwicklung des dramatischen Unfalls in Mestre. Weitere Details sind noch nicht bekannt.