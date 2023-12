Ein 66-jähriger Lastwagenfahrer aus Geisenfeld ist Freitagfrüh (08.12.2023) auf der B 16 bei Neuburg nach einem Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß dort mit einem entgegnekommenden Fahrzeug zusammen.

Gegen 5.15 Uhr war der 66-Jährige von Donauwörth kommend in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe Feldkirchen geriet der 66-Jährige nach ersten Ermittlungen der Polizei aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er in die linke Fahrzeugseite eines 40-jährigen Autofahrers aus Karlshuld, der auf der B 16 in Richtung Donauwörth unterwegs war. Durch den Aufprall überschlug sich der 40-Jährige mit seinem Wagen und kam im angrenzenden Graben auf dem Dach zum Liegen. Er wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen. Ein Rettungswagen brachte den 40-Jährigen mit mittelschweren Verletzungen in die Klinik Neuburg. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 17000 Euro. Die B 16 war in diesem Bereich aufgrund des Unfalls für über eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuburg und Feldkirchen umgeleitet.