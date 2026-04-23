Senioren-Union distanziert sich in Rentendebatte von Merz

Der Bundesvorsitzende der Senioren-Union in der CDU, Hubert Hüppe, hat sich von der Aussage des Kanzlers und Parteivorsitzenden Friedrich Merz distanziert, wonach die gesetzliche Rentenversicherung allenfalls noch “die Basisabsicherung für das Alter” sein werde.

“Der Senioren-Union ist wichtig, dass jeder, der 45 Jahre gearbeitet und Beiträge gezahlt hat, spürbar mehr als die Grundsicherung im Alter erhält – selbst, wenn er nur Mindestlohn erhalten hat”, sagte Hüppe dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Freitagausgaben). “Ansonsten ist der Anreiz, zu arbeiten statt Bürgergeld zu beziehen, noch geringer. Das würde zusätzlich die Schwarzarbeit fördern.”