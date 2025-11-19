Start in die Adventszeit in Neu-Ulm – Prächtiger Rathausplatz-Baum aufgestellt

Die Stadt Neu-Ulm rüstet sich für die Advents- und Weihnachtszeit – und auch beim Baubetriebshof laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Ein besonderes Highlight wurde bereits gesetzt: Auf dem Rathausplatz steht nun der große Weihnachtsbaum, der in den kommenden Wochen zum festlichen Mittelpunkt der Innenstadt wird.

Eine beeindruckende Fichte aus Witzighausen

Am Mittwoch, den 18. November, stellten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den diesjährigen Weihnachtsbaum auf. Die stattliche Fichte ist 45 Jahre alt, rund 16 Meter hoch und bringt knapp 3 Tonnen auf die Waage. Sie stammt aus einem privaten Garten in Witzighausen und fand nun ihren Weg auf den zentralen Platz der Stadt.

Vorbereitungen laufen: Bald strahlt der Baum im Lichterglanz

In den nächsten Tagen erhält der Baum seine weihnachtliche Beleuchtung. Lichterketten werden sorgfältig angebracht, damit die Fichte pünktlich zur Adventszeit in vollem Glanz erstrahlen kann.

Premiere zum Start des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts

Sein erstes offizielles Strahlen darf der Weihnachtsbaum am 28. November zeigen – dann öffnet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt seine Pforten. Mit dem festlich beleuchteten Baum auf dem Rathausplatz beginnt für viele Bürgerinnen und Bürger die schönste Zeit des Jahres.