Stefan Raab: Comeback mit Boxkampf gegen Regina Halmich!

Was zuerst wie ein Aprilscherz schien, könnte nun offenbar Wirklichkeit werden. Regina Halmich hat auf Instagram einen Boxkampf gegen Stefan Raab bestätigt. Dieser solle am 14. September stattfinden, schrieb die 47-jährige Ex-Boxerin. Halmich betonte, an dem Tag „noch nichts besseres“ vorzuhaben. Bereits 2001 und 2007 gab es zwei Kämpfe zwischen Halmich und Raab, die der Entertainer beide verlor.