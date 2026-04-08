UFO ruft Kabinenpersonal von Lufthansa und Cityline zum Streik auf

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat das Kabinenpersonal der Deutschen Lufthansa und der Lufthansa Cityline für Freitag zum Streik aufgerufen. Der Streik soll von 00:01 Uhr bis 22:00 Uhr stattfinden, teilte die Gewerkschaft mit.

Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Betroffen sind demnach alle Abflüge der Lufthansa von den Flughäfen Frankfurt und München. Der Streik bei der Cityline betrifft die Abflüge von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.

„Diese Situation wäre vermeidbar gewesen. Die Verantwortung liegt bei der Lufthansa, die es bislang nicht einmal geschafft hat, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen“, sagte Joachim Vazquez Bürger, UFO-Vorsitzender. „Wir haben die Osterfeiertage bewusst von Arbeitskampfmaßnahmen ausgenommen, um die Auswirkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten. Dass es nun dennoch zu Beeinträchtigungen bei der Rückkehr aus den Ferien kommen kann, ist uns sehr bewusst und wir bedauern das ausdrücklich.“

Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik und Verhandlungsführer der UFO, warf der Arbeitgeberseite vor, sich über Monate nicht einen Millimeter bewegt zu haben. „Nicht bei Belastungsschutz, nicht bei verbesserter Planbarkeit, nicht bei verlängerten Kündigungsfristen“, sagte er. Mit zunehmend drohender Rhetorik fordere sie unter dem Schlagwort „Produktivität“ tiefe strukturelle Einschnitte in hart erkämpfte und dringend erforderliche Schutzmechanismen. „Auf dieser Grundlage ist eine Einigung schlicht undenkbar“, erklärte Jaeger.