Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unternehmen fordern “Sofortmaßnahmen” gegen EU-Wettbewerbskrise

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Vorfeld des außerplanmäßigen Europäischen Rates am Donnerstag hat ein Zusammenschluss von über 1.300 Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften aus ganz Europa einen Appell an die EU-Staats- und Regierungschefs der EU unterschrieben, schnell und entschlossen zu handeln, um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas wiederherzustellen.

European Industry Summit am 11.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

Hochwertige Arbeitsplätze müssten gesichert werden, heißt es in der “Antwerpener Erklärung”, die auf dem Europäischen Industriegipfel am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der für Donnerstag auf Schloss Alden Biesen in Belgien geplante EU-Gipfel müsse zu dem Moment werden, in dem sich Europa zu mutigen, koordinierten Maßnahmen verpflichtet. Sichtbare Ergebnisse müsse es noch im Jahr 2026 geben.

An dem Treffen am Mittwoch in Antwerpen nahmen über 500 Wirtschaftsvertreter persönlich teil, außerdem unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Belgiens Premierminister Bart De Wever, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz oder der französische Präsident Emmanuel Macron.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

