Verkehrspolizei stoppt Raser bei Schwerpunktkontrollen an Applauskurve: Motorradfahrer mit 108 km/h geblitzt
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Verkehrspolizei stoppt Raser bei Schwerpunktkontrollen an Applauskurve: Motorradfahrer mit 108 km/h geblitzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am 06. April 2026 führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth umfangreiche Schwerpunktkontrollen mit Fokus auf Motorradfahrer durch. Diese fanden im Zeitraum von 13:00 bis 17:00 Uhr an der bekannten „Applauskurve“ auf der Kreisstraße DON 16 zwischen Großsorheim und der Kreuzung am Bock statt.

Kontrollen an der Applauskurve

Insgesamt wurden 12 Motorradfahrer überprüft und 6 von ihnen mussten wegen Verstößen beanstandet werden. Ein Motorradfahrer fiel besonders negativ auf, da er mit 108 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Dieser wurde direkt angehalten und wird sich nun auf ein Bußgeld von 960 Euro einstellen müssen, welches aufgrund von Vorsatz verdoppelt wurde. Zudem droht ihm ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Verkehrspolizei warnt vor hohen Geschwindigkeiten

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth ruft alle Motorradfahrer zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf. Hohe Geschwindigkeiten gefährden nicht nur das eigene Leben, sondern auch das von anderen Verkehrsteilnehmern.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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