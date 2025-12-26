Newsletter
Freitag, Dezember 26, 2025
3.8 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Weber fordert neue EU-Sicherheitsstrategie

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber, hat die Europäische Union dazu aufgerufen, mit einer neuen Sicherheitsstrategie auf die Abkehr Washingtons von Europa zu reagieren. “2025 ist ein Wendejahr in der Geschichte, das zeigt auch die Sicherheitsstrategie von Donald Trump”, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).

Weber Fordert Neue Eu-Sicherheitsstrategie
Manfred Weber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Europa steht nackt in einer kalten Welt voller Stürme.” Daraus gebe es nur eine Konsequenz, so Weber. “Wir müssen aufhören, unsere Politik aus Washingtoner Papieren heraus zu gestalten. Auch nach Trump wird keine amerikanische Regierung unsere Probleme lösen. Wir müssen unsere eigene Sicherheitsstrategie schreiben, die Architektur Europas auf den Prüfstand stellen und endlich selbstbewusst handeln.”

Weber sprach von beachtenswerten Fortschritten beim Aufbau eines europäischen Verteidigungspfeilers und verwies auf die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern und den Aufbau eines europäischen Drohnenwalls. “Wir gehen in die richtige Richtung, aber wir gehen nicht schnell genug”, mahnte er. “Ich wünsche mir viel größere Schritte hin zu einer europäischen Armee. Und wir müssen die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abschaffen. Was mit Orbans Ungarn nicht möglich ist, muss eine Koalition der Selbstbewussten machen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Zusmarshausener Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags ist es in einer Gaststätte in Zusmarshausen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Neueste Artikel