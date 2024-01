Zahlreiche Protestaktionen des Bauernverbandes auch in Schwaben und im Allgäu

Am 18. Dezember 2023 fand eine Demonstration am Brandenburger Tor statt. 10.000 Bäuerinnen und Bauern sowie 3000 Traktoren aus allen Regionen Deutschlands nahmen daran teil. Diese Demonstration war ein erstes Warnsignal an die Politik und der Auftakt für eine ganze Reihe von Aktionen. Zwischen dem 8. und 15. Januar 2024 fand eine bundesweite Aktionswoche statt. Allein in Bayern beteiligten sich mehr als 100.000 Menschen, rund 75.000 Traktoren waren auf der Straße.

Die Ampel-Koalition plante, um Haushaltslöcher zu stopfen, die landwirtschaftlichen Betriebe mit rund einer Milliarde Euro mehr pro Jahr zur Kasse zu bitten, indem sie die Agrardiesel-Rückvergütung und die Kfz-Steuerbefreiung abschafft. Nach Bekanntwerden der Pläne sind wir gemeinsam auf die Straße gegangen. Der Zusammenhalt hat dem Bauernprotest eine bislang nicht dagewesene Dimension gegeben, sagt BBV-Präsident Günther Felßner.

Nach den heftigen Protesten soll die Kfz-Steuerbefreiung beibehalten werden, jedoch soll der Agrardiesel schrittweise bis 2026 abgeschafft werden. BBV-Präsident Günther Felßner sagt: „Diese Vorschläge sind absolut indiskutabel, Agrardiesel muss bleiben. Deshalb gehen die Proteste weiter.“ Der BBV ruft gemeinsam mit „Landwirtschaft verbindet Bayern“ zu Aktionen auf.

Am Mittwoch, den 31. Januar, findet unmittelbar vor der Entscheidung im Bundestag ein bundesweiter Aktionstag statt. Auch der Bayerische Bauernverband und „Landwirtschaft verbindet Bayern e.V.“ beteiligen sich daran. Die Bäuerinnen und Bauern haben in ganz Bayern Protestaktionen an Autobahnauffahrten angemeldet. Zwischen 9 und 15 Uhr ist deshalb an vielen Anschlussstellen mit Behinderungen zu rechnen.

Die Veranstaltungen wurden im Vorfeld angemeldet und mit Behörden sowie der Polizei abgesprochen.

Am 31. Januar 2024 finden laut Bayerischem Bauernverband Aktionen an folgenden Anschlussstellen in Schwaben statt, weitere Aktionen sind nicht ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass diese Liste deshalb nicht vollständig ist und regelmäßig aktualisiert wird Es ist mit Behinderungen zu rechnen. :

Landkreis Augsburg:

A8: Anschlussstellen Adelsried – Neusäss (jeweils Aktionen entlang der Auffahrten) – Zusmarshausen

Landkreis Donau-Ries

B2: Monheim Mitte – Buchdorf – Asbach-Bäumenheim Süd

Landkreis Günzburg:

A8: Anschlussstellen Günzburg – Leipheim – Burgau

Landkreis Lindau:

A96: Anschlussstellen Weißensberg – Lindau (jeweils 9:00 bis 14:00 Uhr)

Landkreis Neu-Ulm

A8: Anschlussstelle Oberelchingen

Landkreis Oberallgäu:

A7: Anschlussstellen Dietmannsried – Oy-Mittelberg (jeweils 9:00 bis 11:00 Uhr)