Zum Start der Osterferien in Bayern: Massenkarambolage mit etwa 30 Fahrzeugen auf A3 fordert zwei Todesopfer und dutzende Verletzte

Schreckliche Nachrichten am Sonntagnachmittag (24.03.2024) von der Autobahn A3 in Fahrrichtung Würzburg auf Helmstadt. Hier kam es am Nachmittag zu einer Massenkarambolage mit etwa 30 Fahrzeugen und mehreren Unfallstellen. Nach Informationen des Bayerischen Rotes Kreuz kamen tragischerweise zwei Menschen ums Leben.

Vier Fahrzeuginsassen wurden schwer, drei weitere mittelschwer und 24 leicht verletzt. Rund 30 Personen blieben unverletzt. Auch für Einsatzkräfte wurde eine Betreuungsstelle zur Einsatznachsorge eingerichtet.

Ein Unfall ereignete sich dabei auf der Autobahn im vorderen Teil mit mehreren Fahrzeugen. Daraufhin gab es eine Kettenreaktion nach hinten, bei der Fahrzeuge teilweise ineinander krachten oder auch ausweichen konnten. Im hinteren Teil des Massencrash fing außerdem ein Fahrzeug Feuer und brannte komplett aus. Drei weitere Fahrzeuge fingen ebenfalls Feuer. Auch drei Hubschrauber waren im Einsatz. Die Einsatzstelle erstreckt sich nach Angaben unseres Reporters vor Ort auf über 500m. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Würzburg zur Stunde voll gesperrt. Zur Stunde sind außerdem drei Gutachter an der Einsatzstelle.