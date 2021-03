1. Bundesliga: Bielefeld gewinnt in Leverkusen

Im ersten Sonntagsspiel des 25. Spieltags der Bundesliga hat Arminia Bielefeld auswärts 2:1 gegen Bayer Leverkusen gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Dank des Siegs verlassen sie die Abstiegsränge, während Leverkusen im Rennen um die internationalen Plätze wichtige Punkte liegen lässt. Im ersten Durchgang waren die Hausherren die etwas bessere Mannschaft.

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), über dts Nachrichtenagentur

Dank eines Treffers von Ritsu Doan in der 18. Minute gingen dennoch die Bielefelder mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste weiter stabil. Nach einem Konter, den Masaya Okugawa vollendete, konnten sie zudem in der 57. Minute weiter erhöhen. Den Hausherren gelang in der 85. Minute zwar noch der Anschlusstreffer durch Patrik Schick, am Ende lief ihnen aber die Zeit davon. Für Bielefeld geht es am Freitag gegen Leipzig weiter, die Werkself ist am Sonntag bei Hertha gefordert.