Zoo Augsburg aktuell | Von Kragenbären, Löwen und den anderen tierischen Bewohnern

Der Frühling ist auch im Zoo Augsburg angekommen. Zahlreiche junge und neue Tiere bevölkern die Anlage. Was sich getan hat erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Geschlüpft sind zwei Gelbseitensittiche, und es liegen auch noch ein paar Eier in der Höhle. Außerdem sind zwei Kapuzenzeisige geschlüpft.

Die Dahomé-Kuh, die vor einigen Monaten in den Zoo kam, war bereits tragend, sodass nun erstmals auch hier eine Geburt vermelden werden konnte. Am gleichen Tag wurde auch ein Mohrenmaki geboren, vermutlich dieses Mal weiblich.

Bei den Reptilien ist ein Madagaskar Taggecko geschlüpft.

Die Neuzugänge

Inzwischen haben die Löwen sich schon gut eingewöhnt, und das Haus konnte wieder geöffnet werden. Da sie derzeit noch Probleme haben mit vielen Leuten, die direkt vor der Scheibe stehen, wurde allerdings in Abstand zu dieser noch eine Absperrung aufgestellt.

Ein neues Pärchen Fidschi Leguane ist aus den Zoos von Linz (A) und Neunkirchen angekommen. Während das Männchen schon in der Schau ist, muss das Weibchen noch ein wenig hinter den Kulissen halten. In das Terrarium der Tropnhalle zogen drei Malachit Stachelleguane.

Und der erste Kragenbär ist eingetroffen. Franz aus Dessau zog vor wenigen Tagen ein. Die Anreise des Weibchens Misha aus Chleby wird sich noch etwas verzögern, aber in der Zwischenzeit hat Franz die Möglichkeit sich einzugewöhnen und sein Gehege gründlich kennenzulernen. Das Paar gehört eigentlich dem Tierpark Görlitz, wird aber etwa ein Jahr in Augsburg bleiben, bis dort deren neues Gehege bezugsfertig ist.

Aus dem Zoo Karlsruhe erhielt der Zoo Augsburg ein Przewalski-Pferd für das Gehege in der Königsbrunner Heide. Wenn sich die Tiere aneinander gewöhnt haben, wird einer der älteren Hengste nach Kosice abgegeben.

Ein weiblicher Biber wurde verletzt in die Tierklinik Gessertshausen gebracht, und wird nach der Genesung dem verbliebenen Männchen Gesellschaft leisten. Außerdem ist man beim Zoo Augsburg inzwischen auch bei einem weiblichen Wasserschein fündig geworden. Der Zoo in Kopenhagen hat noch eine Nachzucht für die Schwaben, allerdings kann sie erst im Sommer kommen, wenn sie etwas älter geworden ist.

Die Abgänge

Eine Moorente zog in den Tierpark Hellabrunn nach München und ein männlicher Kapuzineraffe wurde an den Tierpark Cottbus abgegeben.

Und dann traten die verbliebenen drei Nasenbärenjungtiere den weiten Weg in den Zoo Singapur an. Wobei „weit“ eigentlich nur die Entfernung betrifft, denn Dank eines Direktfluges dauerte die Reise nicht einmal 24 Stunden, bis sie wohlbehalten in ihrem neuen Zuhause angekommen waren.

Die Trauerfälle

Verstorben sind ein Graublaues Täubchen, ein weißer Löffler und eine Schwarzkielralle. Leider ist auch Esmeralda, das weibliche Gürteltier überraschend verstorben. Vermutet wird ein Abort, aber endgültig wird dies die Obduktion klären.