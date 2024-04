“Augsburg ist eine proeuropäische Stadt, hier wird seit Jahrhunderten Europa gelebt!” | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, Mai 2024

Die Vorbereitung zur Europawahl laufen. Am 9. Juni sind wir alle gefragt unsere Stimme abzugeben. Schließlich geht es um uns. Wieso wir uns mal intensiver mit den Themen Europa und EU befassen sollten und wie wir das bei den Augsburger Europawochen mit viel Spaß tun können.

Es ist Ende April und endlich kommt die Sonne raus. Es wird auch höchste Zeit. Das kaltnasse Dauergrau war kaum noch zu ertragen. Ihnen geht es sicher genauso, ich freue mich endlich wieder draußen, die Freiheit und das Leben feiern zu können. Die kostbarsten Dinge, die wir haben! Das wird mir einmal mehr bewusst, wenn ich über die Europawahl nachdenke. Die ist ja wieder am 9. Juni. Beim letzten Mal, 2019, haben wir noch in einer anderen Welt gelebt. Vor Corona, vor den vielen neuen Weltkrisen. Damals schien viele von uns das Thema Europa nicht zu interessieren, warum auch, läuft ja alles, oder? Und EU ist eh so weit weg, so die häufige Meinung. Wenn wir uns nicht gerade über Gurkenverordnungen und die Beiträge zum EU-Haushalt aufgeregt haben, spielte das Thema EU vor 2019 in der breiten Öffentlichkeit eine eher untergeordnete Rolle. Vor Trump, Brexit und Corona. Spätestens bei dieser Wahl sollte die Haltung zur EU nochmal neu durchdacht werden. Warum?

Dass wir uns innerhalb der EU frei bewegen und arbeiten können, dass überall die gleichen Gesetze herrschen, dass hier überall die Menschenrechte geachtet werden und wir gemeinsam nach Lösungen im Hinblick auf globale Herausforderungen suchen, erscheint uns oft selbstverständlich. Ist es aber nicht. All das wurde erst mit der Gründung der EU möglich. Wir leben dank der EU seit mehr 70 Jahren in Deutschland in Frieden. Frieden und Freiheit sind kostbare Güter, sie sind Voraussetzung für unser aller Wohlergehen.

Abgesehen davon: Augsburg ist eine proeuropäische Stadt, hier wird seit Jahrhunderten Europa gelebt! Alle EU-Mitgliedstaaten sind in Augsburg vertreten. Mehr als 33.000 Menschen in Augsburg besitzen als erste Staatsangehörigkeit die eines EU-Mitgliedstaats. Weitere rund 25.000 haben einen EU-Migrationshintergrund. Arbeitskollegen, Nachbarn, Freundinnen und Freunde. Ohne all sie wäre Augsburg ein ganzes Stück ärmer. Unser wirtschaftliches Wohlergehen hing schon zu Fuggerzeiten ganz entscheidend von unseren europäischen Beziehungen ab. Und so ist es bis heute. Unsere Unternehmen verdienen am Export in den europäischen Binnenmarkt. Die dadurch erzielten Wohlstandsgewinne übersteigen die Beiträge zum EU-Haushalt übrigens um ein Vielfaches.

Augsburg profitiert außerdem bei verschiedenen Projekten von der EU: Zum Beispiel übernimmt die EU bei der Elektrosanierung Erhard Wunderlich Sporthalle bis zu 60 Prozent der Kosten und ebenso bei dem Renaturierungsprojekt Stadt Wald Bäche in unserem Stadtwald. Und letztlich haben bis zu 80 Prozent der EU-Gesetzgebung direkten Einfluss auf unser Leben in Augsburg.

Es gibt noch viele weitere Gründe, warum uns die Europawahl am 9. Juni wichtig sein sollte. Die Augsburger Europawochen bieten Ihnen ab sofort bis zum Wahltag bei mehr als 130 Veranstaltungen und Aktionen die Möglichkeit, sich mit dem Thema EU auseinanderzusetzen und insbesondere die Vorteile und Errungenschaften der europäischen Integration besser kennenzulernen. Sie bieten Informationen zu EU-Politik und zur Wahl, zudem Diskussions- und Austauschveranstaltungen und natürlich auch Gelegenheiten, die Europäische Vielfalt zu erfahren, sowohl kulturell als auch kulinarisch. Alle Infos dazu finden Sie unter augsburg.de/europawochen. Bis nächste Woche!

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.