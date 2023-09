14-Jähriger wird in Lohr am Main erschossen – Weiterer 14-Jähriger als mutmaßlicher Todesschütze verhaftet

Am Freitagnachmittag wurde ein 14-jähriger Junge auf dem Gelände eines Schulzentrums von der Polizei Lohr tot aufgefunden. Schnell geriet ein anderer Jugendlicher ins Visier der Ermittlungen und konnte am frühen Abend vorläufig festgenommen werden.

Gegen 16:30 Uhr meldete sich ein 14-jähriger Junge bei der Polizei in Lohr und gab an, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Schulgelände getötet habe. Sofort begab sich eine Streife der Polizei Lohr zum vermeintlichen Tatort und fand dort den schwer verletzten 14-Jährigen vor. Der herbeigerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Bereits frühzeitig richtete sich der Verdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Landkreis Main-Spessart. Gegen 18:00 Uhr konnte die Polizei Lohr den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Laut der Untersuchung der Rechtsmedizin Würzburg wurde festgestellt, dass der 14-Jährige, der am Freitagnachmittag tot aufgefunden wurde, durch einen Schuss getötet wurde. Der 14-Jährige, der bereits kurz nach der Tat vorläufig festgenommen wurde, wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Aufgrund eines Antrags der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde gegen den Jugendlichen Haftbefehl erlassen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar und werden weiterhin intensiv von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. Am Samstag wurden um den Tatort herum umfangreiche Suchmaßnahmen nach der möglichen Tatwaffe und Spuren durchgeführt, bei denen eine große Anzahl von Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste in Unterfranken, einschließlich des Bayerischen Landeskriminalamts und mehrerer Diensthunde, beteiligt waren. Im Zuge dieser Maßnahmen konnte am Samstagmittag eine mögliche Tatwaffe in der Wohnung des Tatverdächtigen gefunden und sichergestellt werden.