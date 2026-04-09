18-Jähriger bei Raubüberfall auf Bamberger Parkplatz verletzt – Polizei sucht Zeugen

BAMBERG – Am Parkplatz unterhalb der Altenburg wurde ein 18-jähriger Mann das Opfer eines Raubüberfalls. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, sich zu melden.

Auseinandersetzung auf dem Parkplatz

Nach aktuellen Informationen hielt sich der 18-jährige Deutsche am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Altenburger Straße auf. Dort kam es zu einer Konfrontation mit einer Gruppe von ihm unbekannten, mutmaßlich alkoholisieren Männern. Im Verlauf des Vorfalls entwendeten die Männer dem jungen Mann offenbar Bargeld aus seiner Hosentasche.

Polizei sucht nach Zeugen

Der 18-Jährige erlitt durch Schläge leichte Verletzungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-491.