2. Bundesliga: Dresden gewinnt in Nürnberg

Dynamo Dresden hat am 29. Spieltag der 2. Bundesliga einen 2:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Nürnberg eingefahren. Überschattet wurde die Partie von einer geplanten Massenschlägerei rivalisierender Fangruppen im Vorfeld des Spiels, die von der Polizei in letzter Minute verhindert wurde.

1. FC Nürnberg vs SG Dynamo Dresden am 11.04.2026, Hmb/Yannis Dreimann/ddp via dts Nachrichtenagentur

Auf dem Spielfeld hatten beide Mannschaften in der ersten Hälfte Schwierigkeiten, klare Torchancen zu kreieren. Nürnberg bemühte sich um Spielkontrolle, während Dynamo Dresden nach etwa zehn Minuten besser ins Spiel fand. Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten fehlte es im Angriff an Präzision.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Nürnberg den Druck, doch es waren die Gäste aus Dresden, die durch ein Eigentor in Führung gingen. Nürnbergs Henri Koudossou wollte, von Vincent Vermeij in der 55. Minute vor dem eigenen Tor unter Druck gesetzt, eigentlich klären, schoss den Ball aber ins eigene Netz.

Die Nürnberger versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, doch es gelang ihnen nicht, den Dresdner Torhüter Schreiber ernsthaft zu prüfen. Auch die Einwechslungen von frischen Kräften auf beiden Seiten änderten nichts am Spielstand. Stattdessen setzte Dresden noch nach: Ben Bobzien machte in der 83. Minute den Deckel drauf.

Für Gesprächsstoff im Stadion sorgte eine Meldung aus Thüringen, wo sich Anhänger der beiden Clubs zu einer sogenannten „Drittortauseinandersetzung“ in der Nacht zum Samstag in einem Gewerbegebiet bei Eisfeld verabredet hatten. Die Polizei verhinderte die Massenschlägerei, 214 Personen wurden einer sogenannten „Identitätsfeststellung“ unterzogen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Hertha – Kaiserslautern 0:1 und Preußen Münster – Greuther Fürth 0:0.