2. Bundesliga: Kiel dominiert Lautern – Elversberg schlägt Karlsruhe

Holstein Kiel hat zum Auftakt des 30. Spieltags der 2. Bundesliga den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 besiegt, während die SV Elversberg den Karlsruher SC ebenfalls mit 3:0 geschlagen hat.

Phil Harres (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Duell in Kiel brachte Umut Tohumcu die Gastgeber in der 16. Minute mit einem Distanzschuss in Führung. In der 36. Minute erhöhte Phil Harres, ehe David Zec kurz vor der Pause per Kopfball nach einer Ecke in der 40. Minute den Endstand herstellte. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Kiel das Spielgeschehen weitgehend und ließ defensiv kaum noch etwas zu, während Kaiserslautern trotz einzelner Chancen ohne Torerfolg blieb.

Auch in Elversberg entwickelte sich eine einseitige Partie. Immanuel Pherai erzielte in der 26. Minute das 1:0 und legte in der 53. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Tom Zimmerschied sorgte in der 62. Minute für die endgültige Entscheidung. Die Hausherren bestimmten insbesondere im zweiten Durchgang das Spiel und ließen den Gästen kaum Möglichkeiten, ins Spiel zurückzufinden.