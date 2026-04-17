US-Börsen legen deutlich zu – Ölpreis sinkt stark

Die US-Börsen haben am Freitag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.447 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.126 Punkten 1,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.672 Punkten 1,3 Prozent im Plus.

Die Marktteilnehmer reagierten am Freitag erleichtert auf Signale, die nahe legen, dass der Iran und die USA in ihren Verhandlungen Fortschritte machen könnten. Zum einen hat der Iran angekündigt, für die Dauer des Waffenstillstands im Libanon die Blockade der Straße von Hormus aufzugeben. Zum anderen erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die USA iranisches Uran erhalten sollen. Von iranischer Seite wurde jedoch dementiert, dass hochangereichertes Uran transferiert werde.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1768 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8498 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.853 US-Dollar gezahlt (+1,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 132,58 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 90,63 US-Dollar, das waren 876 Cent oder 8,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.