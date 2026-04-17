Bundesliga: Später Elfmeter rettet Köln Punkt am Millerntor
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Bundesliga: Später Elfmeter rettet Köln Punkt am Millerntor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC St. Pauli und der 1. FC Köln haben sich zum Auftakt des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:1 getrennt, nachdem Karol Mets die Gastgeber in Führung gebracht hatte und Luca Waldschmidt per Foulelfmeter spät ausglich.

Luca Waldschmidt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Lange Zeit deutete im Freitagabendspiel im Millerntor-Stadion wenig auf Tore hin. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig und kamen nur vereinzelt zu Abschlüssen. Die besten Möglichkeiten vor der Pause vergaben die Hausherren, während Köln offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. St. Pauli erhöhte den Druck und belohnte sich schließlich in der 69. Minute: Nach einer Ecke verlängerte Hauke Wahl den Ball per Kopf in die Mitte, wo Karol Mets (69.) freistehend ebenfalls per Kopf zur Führung traf.

In der Folge versuchten die Gäste aus Köln, mehr ins Risiko zu gehen, blieben aber zunächst ohne zwingende Aktionen. Erst in der Schlussphase kam es zur entscheidenden Szene: Nach einem Foul von Mets an Damian Kaminski überprüfte der Videoassistent die Situation, ehe der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied. Den fälligen Elfmeter verwandelte der kurz zuvor eingewechselte Luca Waldschmidt (86.) souverän zum 1:1-Ausgleich.

In der langen Nachspielzeit drängten beide Mannschaften noch auf den Sieg, klare Chancen blieben jedoch aus. So mussten sich St. Pauli und Köln letztlich mit einer Punkteteilung begnügen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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