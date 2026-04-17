Polizeipräsidium Mittelfranken
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Versammlung zum Nahostkonflikt in Nürnberg weitgehend störungsfrei – eine Person in Gewahrsam genommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend, dem 17.04.2026, fand eine Demonstration mit Aufzug unter dem Titel „Gefangen in der Hölle“ in der Nürnberger Innenstadt statt. Die Veranstaltung, die sich auf den aktuellen Nahostkonflikt bezog, begann um 17:00 Uhr am Hallplatz und endete gegen 20:00 Uhr am Jakobsplatz. Insgesamt verlief die Versammlung größtenteils störungsfrei.

200 Personen bei der Versammlung in Nürnberg

Zu Spitzenzeiten nahmen rund 200 Personen an der Demonstration teil. Kurz vor Beginn der Versammlung versammelten sich am Hallplatz etwa 15 Personen, die einen nicht angemeldeten Gegenprotest veranstalteten. Die Polizei sorgte zeitweise dafür, dass die beiden Gruppen getrennt wurden.

Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter den Teilnehmern der Versammlung, woraufhin die Einsatzkräfte eine Person in Gewahrsam nahmen. Abgesehen von diesem Vorfall verlief die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle. Mögliche Verstöße im Zusammenhang mit der Versammlung werden derzeit von der Kriminalpolizei Nürnberg untersucht.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leitete den Einsatz, der von Kräften der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken unterstützt wurde.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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