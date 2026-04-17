Ruhe bei Demonstration in Nürnberger Innenstadt trotz kurzer Auseinandersetzung

NÜRNBERG – Am Freitagabend, den 17. April 2026, fand in der Nürnberger Innenstadt eine weitgehend störungsfreie Versammlung statt. Die Veranstaltung unter dem Titel „Gefangen in der Hölle“ bezog sich auf den aktuellen Nahostkonflikt und startete um 17:00 Uhr am Hallplatz. Der Demonstrationszug bewegte sich durch die Innenstadt und endete um 20:00 Uhr am Jakobsplatz.

Hauptversammlung und Gegenprotest

Insgesamt nahmen bis zu 200 Personen an dem Aufzug teil. Kurz vor dem Start der Hauptversammlung erschienen am Hallplatz zudem etwa 15 Personen zu einem unangemeldeten Gegenprotest. Die Polizei war vor Ort und sorgte durch zeitweiliges Trennen der Gruppen für Ordnung.

Polizeiliche Maßnahmen und weitere Ermittlungen

Im Verlauf des Abends kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb der Versammlung, bei der die Beamten eine Person in Gewahrsam nehmen mussten. Trotz dieses Vorfalls verlief die Versammlung ohne gravierende Störungen.

Die Kriminalpolizei Nürnberg wird mögliche Verstöße im Zusammenhang mit der Versammlung im Nachgang prüfen. Die Einsatzleitung lag bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, unterstützt von Kräften der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken.

Erstellt durch: Michael Sebald