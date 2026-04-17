BDI glaubt nicht an Entlastungsprämie für Mehrheit der Beschäftigten
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

BDI glaubt nicht an Entlastungsprämie für Mehrheit der Beschäftigten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen wird ihren Mitarbeitern nach Einschätzung von BDI-Chef Peter Leibinger keine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können.

Peter Leibinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die meisten Unternehmen werden nicht in der Lage sein, die 1.000-Euro-Prämie zu zahlen”, sagte Leibinger der “Rheinischen Post” (Samstag). “Vorbild ist ja die Prämie in der Coronakrise in Höhe von bis zu 3.000 Euro”, so Leibinger. Viele Firmen hätten damals die Gelegenheit genutzt. “Aber heute sind wir drei Rezessionsjahre weiter. Die Firmen haben eine massive Unterauslastung, die Auftragsbücher sind leer”, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Er dämpfte zudem Erwartungen an den Tankrabatt zur Linderung der Energiepreiskrise. “Wir haben es nicht mit einem kurzen Preisschock, sondern mit einer strukturellen Verteuerung von Energie zu tun. Die Energiepreise werden nicht einfach schnell wieder sinken, sondern, wenn wir Glück haben, im Jahreslauf 2027 langsam wieder zurückgehen”, so Leibinger. “Der Staat kann eine dauerhafte Marktveränderung nicht wegsubventionieren”, sagte der BDI-Chef.

Der Tankrabatt könne zwar kurzfristig eine wirksame Option sein. Doch “es wäre sinnvoller gewesen, gezielt betroffene Branchen und Menschen mit niedrigen Einkommen zu unterstützen, die besonders von solchen abrupten Preiserhöhungen betroffen sind”, kritisierte er. Und fügte hinzu: “Es ist historisch unglücklich, dass der Iran-Krieg und die Debatte über die hohen Spritpreise die für Deutschland entscheidenden Reformfragen überdecken. Darauf sollte die Regierung jetzt ihre ganze Energie konzentrieren.” Eine Übergewinnsteuer lehnte Leibinger als “untauglich” ab.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Trotz Trauer um Manninger – FC Augsburg muss sich auf Spiel in Leverkusen fokussieren

0
Beim FC Augsburg stand vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen nicht der Fußball im Fokus. Verein, Fans und Verantwortliche trauern um den früheren Torhüter Alexander Manninger, der im Alter von 48 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Nachricht löste weit über Augsburg hinaus große Bestürzung aus. Heute geht es dennoch um wichtige Punkte in der Bundesliga.
News

FC Augsburg stellt das Spiel auf den Kopf – Rieder-Doppelpack sichert zweiten Saisonsieg gegen Leverkusen

0
Der FC Augsburg konnte auch das zweite Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison für sich entscheiden. Gegen starke Rheinländer sicherte sich der FCA durch einen Elfmetertreffer von Rieder in der Nachspielzeit und dank eines herausragenden Torhüters Finn Dahmen drei wichtige Punkte. Der Klassenerhalt dürfte nun nur noch rechnerisch in Gefahr bestehen.
Newsletter

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...