21 Tote bei Hotelbrand in Neu-Delhi – Ausländer unter den Opfern

Bei einem Großbrand in einem mehrstöckigen Gebäude in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind am Mittwoch mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Mittwoch im Stadtteil Malviya Nagar im Süden der Stadt ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich ein Restaurant im Erdgeschoss sowie ein Hotel in den oberen Stockwerken. Das Viertel, in dem vor allem Wohnhäuser stehen, gilt bei Studenten und jungen Berufstätigen als beliebt. Es ist dicht bebaut mit Geschäften, Gaststätten und kleinen Hotels.

Die Feuerwehr war im Großeinsatz, um die Flammen zu löschen. Mehr als 40 Menschen konnten Behördenangaben zufolge gerettet und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. Auf Bildern von der Einsatzstelle waren Feuerwehrleute zu sehen, die das brennende Gebäude löschten, während dichter schwarzer Rauch aus den Fenstern drang.

Anwohner halfen bei der Evakuierung und brachten Verletzte in Sicherheit, bevor die Rettungswagen eintrafen. Nach Angaben lokaler Medien befanden sich auch ausländische Staatsangehörige unter den Toten, die zu medizinischen Behandlungen nach Indien gereist waren. Weitere Details dazu waren aber zunächst unklar.

Der indische Premierminister Narendra Modi sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus, wie sein Büro auf der Plattform X mitteilte. Die Hinterbliebenen sollen jeweils umgerechnet rund 2.000 Euro als finanzielle Soforthilfe erhalten.

Brände sind in Indien keine Seltenheit. Bauvorschriften und Sicherheitsauflagen werden häufig nicht eingehalten. Enge Treppenhäuser, versperrte Fluchtwege, mangelhafte Elektrik und fehlende Brandschutzvorrichtungen in älteren oder umgenutzten Gebäuden führen in dicht besiedelten Städten wie Neu-Delhi immer wieder zu verheerenden Unglücken.