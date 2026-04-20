25-Jähriger versucht mit Falschgeld auf Landshuter Frühjahrsdult zu zahlen – Polizei stellt sieben gefälschte 50-Euro-Scheine sicher
Polizeipräsidium Niederbayern
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25-Jähriger versucht mit Falschgeld auf Landshuter Frühjahrsdult zu zahlen – Polizei stellt sieben gefälschte 50-Euro-Scheine sicher

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend (18.04.2026) wurde ein 25-jähriger Mann auf der Frühjahrsdult in Landshut erwischt, als er versuchte, mit Falschgeld zu bezahlen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr an einem Essensstand, während der Mann in Begleitung seiner Freundin war.

Flucht und schnelle Festnahme

Als die Mitarbeiter des Standes den gefälschten 50-Euro-Schein bemerkten, sprachen sie den Mann an. Daraufhin flüchtete er zusammen mit seiner Freundin zu Fuß. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung wurden beide jedoch schnell aufgegriffen.

Weitere Falschgeldfunde

Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen fand die Polizei weitere gefälschte Geldscheine. Auch bei seiner Begleiterin wurden Falsifikate entdeckt, wobei sie offenbar nichts von deren Fälschung wusste. Insgesamt sicherte die Polizei sieben gefälschte 50-Euro-Scheine.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen. Der 25-jährige Deutsche muss sich nun vor Gericht wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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