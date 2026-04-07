27-Jähriger greift Polizist in Nürnberg an und wird in Fachklinik eingewiesen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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27-Jähriger greift Polizist in Nürnberg an und wird in Fachklinik eingewiesen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagnachmittag, dem 5. April 2026, kam es in Nürnberg zu einem Aufsehen erregenden Polizeieinsatz. Ein Streit zwischen einer Frau und ihrem 27-jährigen Sohn eskalierte und führte zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten.

Streit in der Kilianstraße

Gegen 14:30 Uhr rief eine 51-jährige Frau die Polizei zur Kilianstraße, nachdem ein Streit mit ihrem Sohn außer Kontrolle geraten war. Die eintreffenden Beamten fanden die Mutter (51, deutsch) und ihren Sohn (27, deutsch) in einem Pkw vor.

Plötzlicher Angriff auf die Polizei

Der Sohn griff plötzlich aus dem Auto heraus an. Er warf erst ein Mobiltelefon und dann eine Glasflasche durch das geöffnete Fenster auf einen 28-jährigen Polizeibeamten. Schließlich stieg der Tatverdächtige aus und schlug mit der Faust auf den Beamten ein.

Einsatzkräfte greifen ein

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in Gewahrsam und legten ihm Handfesseln an. Da der 27-Jährige offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation war, wurde er danach in eine Fachklinik eingewiesen. Der verletzte Polizeibeamte benötigte im Krankenhaus medizinische Behandlung und ist momentan nicht dienstfähig.

Dem Tatverdächtigen drohen nun rechtliche Konsequenzen wegen des Verdachts auf einen tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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