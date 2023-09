55-jähriger Mann aus Erlangen stürzt vom Klettersteig am Ettaler Mandl 130 Meter in den Tod

Am 08.09.2023 ereignete sich am Ettaler Mandl ein tragischer Bergunfall, bei dem ein 55-jähriger Bergwanderer aus Erlangen ums Leben kam.

Der Mann war alleine auf dem Weg zum Gipfel, als er im oberen Bereich des Klettersteigs, etwa 20 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, alleinbeteiligt stürzte und rund 130 Meter in die Tiefe fiel. Er landete am Ende des Klettersteigs und rutschte weiter in den angrenzenden Bergwald. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete, alarmierte sofort den Notruf. Bergretter der Bergwacht Oberammergau und ein Notarzt aus Reutte wurden zur Unfallstelle gerufen, konnten jedoch nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Zwei Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei wurden hinzugezogen, um den Unfallhergang zu untersuchen.

Gemeinsam mit der Polizeihubschrauberstaffel wurde der Leichnam geborgen und ins Tal gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von der Polizei untersucht.