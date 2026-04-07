A8 bei Zusmarshausen: Lkw-Fahrer alkoholisiert und beim Telefonieren erwischt, Weiterfahrt untersagt

Am Karfreitag, den 03. April 2026, bemerkte die Schwerverkehrs-Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg einen Sattelzug auf der Autobahn A8 in Richtung München bei Zusmarshausen. Der Lkw fiel durch seine Schlangenlinienfahrt auf.

Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer

Bei der Überholung stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige deutsche Fahrer während der Fahrt telefonierte. Der Lkw wurde daraufhin angehalten und einer umfassenden Verkehrskontrolle unterzogen. Der Kühlanhänger war mit mehreren Tonnen Frischware beladen.

Atemalkoholtest und technische Mängel entdeckt

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über einem Promille. Zusätzlich wies eine Bremsscheibe der Sattelzugmaschine durchgehende Hitzerisse auf, und der Fahrer konnte keine Gemeinschaftslizenz vorweisen.

Weiterfahrt untersagt und Ersatzfahrer bestellt

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt des Sattelzuges bis zur Reparatur und dem Wechsel der gerissenen Bremsscheibe. Ein Ersatzfahrer wurde angeordnet, um die Fahrt fortzusetzen.