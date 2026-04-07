Dachstuhlbrand in Geiselhöring verursacht 250.000 Euro Schaden, keine Verletzten

GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. In den frühen Morgenstunden des Ostermontags, 6. April 2026, brach gegen 04:10 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses in der Franz-Xaver-Feichtmayr-Straße aus. Das Feuer weitete sich zu einem Vollbrand aus.

Brandursache: Technischer Defekt vermutet

Eine Begehung des Brandorts am Dienstag, 7. April 2026, durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Straubing ergab zum jetzigen Ermittlungsstand keine Hinweise auf Brandstiftung. Vielmehr deutet alles auf einen technischen Defekt im Bereich des Daches hin.

Personenschäden und Sachschaden

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Jedoch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, der auf rund 250.000 Euro geschätzt wird.